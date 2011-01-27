Балога сегодня проверяет экологию на Закарпатье

Сегодня, 27 января, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога находится с рабочей поездкой в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

Цель поездки - проведение заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации, которая сложилась в результате хозяйственной деятельности ГП «Солотвинский солерудник», и мер, направленных на предотвращение техногенной катастрофы.

Участие в заседании примут представители Закарпатской облгосадминистрации, ряда профильных министерств и ведомств.

Как сообщается, в рамках рабочей поездки глава МЧС осмотрит карстовые пустоты на территории солерудника и обсудит состояние выполнения программы комплексной противопаводковой защиты в бассейне Тисы.