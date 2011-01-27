Экс-спикеру ВР Крыма Гриценко стало плохо в суде

Экс-председателю Верховной Рады Крыма Анатолию Грценко, подозреваемому в незаконных операциях с почти 5 тыс. га земли на полуострове, стало плохо в суде в Симферополе, который сегодня должен избрать ему меру пресечения.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от «БЮТ-Батьківщина», лидер крымской «Батькивщины» Андрей Сенченко, передает УНИАН.

Возле здания Центрального райсуда Симферополя находятся два автомобиля скорой помощи. Врачи, вышедшие из помещения, отказались от комментариев журналистам.

Представители СМИ не допущены в суд.

Нардепы Андрей Сенченко, Сергей Велижанский и Мустафа Джемилев приехали в суд, чтобы взять на поруки экс-спикера Крыма.

Они заявили, что напишут поручительства, в которых попросят суд избрать Гриценко меру пресечения в виде подписки о невыезде, а не ареста на время следствия.

Как сообщалось ранее, Анатолию Гриценко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 365 УК - превышение власти или служебных полномочий.