От Януковича требуют прекратить уничтожение предприятий ТКЭ

Президент Украины Виктор Янукович должен вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины ситуацию, которая сложилась вокруг жилищно-коммунальном хозяйстве, и положить конец методическому уничтожению предприятий коммунальной энергетики. Об этом говорится в письме Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ (ВАЧИ ЖКХ) главе государства, которое есть в распоряжении «Главреда».

В письме отмечается, что именно отсутствие последовательной и экономически обоснованной государственной тарифной политики, отсутствие независимого тарифного регулятора, низкая платежная дисциплина населения и загнала предприятия коммунальной теплоэнергетики в тупик.

«Цена на газ в августе 2010 года выросла на 50%, выросла и минимальная заработная плата, социальные отчисления. На сегодняшний день тарифы на тепло покрывают расходы ТКЭ лишь на 61%. Но обещанного МинЖКГ возмещения разницы в тарифах в размере 6,4 млрд грн так и не произошло», - аргументируют эксперты Ассоциации, отмечая, что в структуре долга перед «Нафтогазом» именно невозмещения разницы в тарифах составляет львиную долю.

По информации ВАЧИ ЖКГ, кризисные явления в жилищно-коммунальном хозяйстве и страсти относительно задолженности ТКЭ за использованный природный газ в настоящее время настолько разгорелись, что составляют реальную угрозу национальной безопасности государства и жизнеобеспечению граждан Украины.

«Настоящая причина нынешнего кризиса на ТКЭ почему-то замалчивается. В погоне за «выбиваниями» долгов и публичной «поркой» теплокомуненерго, НАК «Нафтогаз Украины» не гнушается шантажом: отключением предприятий ТКЭ от энергоснабжения посреди отопительного сезона и при минус 10. На сегодняшний день абсолютно все равно, что будут мерзнуть жители 12 областных центров - а это миллионы украинцев», - говорится в сообщении.

В Ассоциации заявляют, что на фоне и так сложных условий ведения хозяйства, инициатива относительно увеличения нормативов отчисления средств, которые поступают от всех категорий потребителей тепловой энергии на текущие счета со специальным режимом использования, до 100%, поручение премьер-министра Николая Азарова усилить административное давление глав облгосадминистраций на руководителей ТКЭ лишь «добивают» отрасль и предприятия, ставят под угрозу теплоснабжение целых городов.

«Мы обращаемся к главе государства осуществить срочные меры по стабилизации ситуации, иначе заложниками отсутствия сбалансированной государственной политики в теплоэнергетике станут миллионы украинцев», - говорится в письме.

Напомним, ранее дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» «Газ Украины» поручило газоснабжающим компаниям отключить газоснабжение 12 предприятиям коммунальной теплоэнергетики из-за долгов за потребленное топливо. При этом министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что отключение предприятий теплоэнергетики от энергоснабжения может продолжиться.