В Индии заживо сожгли высокопоставленного чиновника

Сотни тысяч индийских чиновников не пришли на работу в знак возмущения убийством высокопоставленного администратора по имени Яшвант Сонаване, передает Би-би-си.

Во вторник, 25 января, Сонаване заживо сожгли в штате Махараштра на западе страны. Чиновник находился под следствием в связи с коррупционным скандалом, а его громкое убийство вызвало бурю эмоций по всей Индии.

По подозрению в причастности к убийству арестованы девять человек. Власти считают, что они связаны с так называемой топливной мафией, члены которой крадут бензин, а потом продают его, предварительно смешав с керосином.