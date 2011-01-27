Близнюк отправил мэров Донетчины на базар

В субботу, 29 января, все меры городов Донецкой области выйдут на рынки своих городов, чтобы оценить ситуацию с ценами на продукты питания. Такое распоряжение в ходе коллегии облгосадминистрации дал глава Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк, пишет «Остров».

«Вчера на «Острове» я читаю, «жить становится еще лучше, картошка по 15 гривен». Я провел соответствующие… назовем их переговорами, о том, вы видели на «Острове», кто туда заходит, там есть фоторепортаж и посмотрите кто, чем и как торгует», - сказал Близнюк.

При этом он потребовал в субботу собрать всех мэров городов и глав администраций.

«На следующей неделе собрать всех мэров городов, глав администраций, даже не на следующей неделе, а в субботу. Завтра соберете всех, причастных к этому, поизучаете, вам доложат правила торговли. В субботу, в 9 часов, чтобы были все мэры городов и главы администраций, а я буду на центральном рынке и вы все вместе со мной – Ким Семенович (К.С. Берестовой – зампредседателя ОГА. - Ред.), санстанция, милиция, прокурор. Пройдитесь по рынку, посмотрите на ситуацию, оцените ее с позиции обычного гражданина», - заявил глава облгосадминистрации.

Он отметил, что сложившаяся ситуация демонстрирует «полный беспредел, а с нашей стороны (местных властей. – Ред.) бесконтрольность».

«И попробуйте кто-нибудь не выйти, я проконтролирую, пройдитесь по всему рынку, погуляйте там часок, а потом в субботу-воскресенье подумайте, и в понедельник, а во вторник-среду собирайте всех причастных к этим вопросам и принимайте решения», - заявил Близнюк.

Отметим, ранее издание «Остров» сообщило, что на рынках Донецка резко подорожали овощи и некоторые продукты питания. В частности, некоторые сорта картофеля продаются по 15 грн за килограмм.