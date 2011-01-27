В России окончательно ликвидировали культурную автономию украинцев

Верховный суд России принял окончательное решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР). Об этом сообщил сопредседатель ФНКА УР Валерий Семененко, пишет УНИАН.

«Верховный суд России отклонил нашу жалобу, и решение о ликвидации автономии вступило в законную силу. Наши доказательства не были восприняты», - сказал Семененко.

По его словам, после этого ФНКА УР будет исключен из реестра общественных организаций Министерства юстиции России, а дальше «будут игрища по созданию новой организации».

Семененко подчеркнул, что после такого решения суда у всех сложилось впечатление, что это скоординированная кампания против руководства автономии.

Он также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о подаче жалобы на вышеупомянутое решение российского суда в европейские судебные инстанции. По его словам, 5 февраля соберутся руководители местных украинских организаций, которые планируют принять решение относительно обращения в европейский суд.

«Сейчас мы не исключаем такой возможности. Решение будет приниматься большинством руководителей», - сказал Семененко.

При этом он не исключил, что работники посольства убедят их не делать этого, поскольку не хотят, чтобы этот вопрос затрагивался в Европе.

Кроме того, Семененко сообщил, что 31 января Верховный суд России рассмотрит вопрос относительно ликвидации Объединения украинцев России (ОУР). Он отметил, что ОУР собирается подать встречный иск в местный суд против предупреждения со стороны Минюста России, которое было сделано из-за его (Семененко. – Ред.) участия в одной из телепередач.

«Если мы ничего не будем делать, то точно закроют и ОУР», - сказал он.

Напомним, 24 ноября 2010 г. Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Федеральную национально-культурную автономию украинцев (России. Таким образом был удовлетворен иск министерства юстиции РФ, которое добивалось роспуска этой организации в связи с «обнаружением нарушений в хозяйственной деятельности». Организаторов ФНКАУ также обвиняли в пропаганде украинских ценностей, в частности, «прославлении Ивана Мазепы и Степана Бандеры».