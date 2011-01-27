Украине от Польши нужна поддержка на евроарене - Тихонов

Одним из определяющих факторов современных украинско-польских отношений является поддержка Польшей евроинтеграционных стремлений нашего государства и конструктивный подход Варшавы к всестороннему развитию диалога с Украиной. Об этом на встречи с руководителем канцелярии президента Республики Польша Яцеком Михаловским заявил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

Тихонов также отметил, что Украина возлагает большие надежды на будущее председательство Польши в Европейском Союзе во второй половине 2011 года.

«Мы рассчитываем на максимальную поддержку польского председательства в завершении переговоров и заключении Соглашения об ассоциации, а также создании зоны свободной торговли Украина-ЕС, в обеспечении реализации положений Плана действий относительно безвизового режима между Украиной и ЕС», - сказал вице-премьер.

Напомним, Польша будет председательствовать в ЕС во втором полугодии 2011 года.