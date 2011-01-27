Правозащитники попросят Януковича освободить жену «из-под домашнего ареста»

Ассамблея «За права пожилых женщин» проведет пикетирование Администрации Президента в поддержку Людмилы Янукович.

Об этом говорится в пресс-релизе организации, передает Украинская правда.

Как сообщается, активисты будут требовать «освобождения первой леди Украины из-под домашнего ареста от мужа-тирана».

Акция начнется 27 января. В ходе мероприятия будет осуществлен марш по улицам Институтской, Шелковичной, Лютеранской, Банковой и вручены требования Ассамблеи об освобождении первой леди Президенту.