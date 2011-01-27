Янукович придумал 21 направление в реформировании страны

В Украине начнется реализация 21 направления в реформировании разных видов жизнедеятельности страны. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом Мироу, которая состоялась в рамках участия Януковича во Всемирном экономическом форуме, пишет УНИАН.

«Мы сегодня продолжаем наращивать темпы модернизации экономики и разных направлений жизни нашей страны. В целом (реформы) будут начаты, положено начало в 21-м направлении разных видов жизнедеятельности страны», - заявил глава государства.

При этом он признал, что «начало любых реформ всегда болезненно».

«Но они направлены на улучшение уровня жизни и подъема экономики», - заметил Янукович.

Он объяснил президенту ЕБРР, что в связи с тем, что Украина не реформировалась на протяжении многих лет, вопросы ее модернизации возникли в «плоскости обеспечения безопасности нашей страны».

Янукович также отметил важность восстановления уровня доверия к Украине среди международных партнеров, в частности, финансово-инвестиционных учреждений.

Напомним, в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Президент Виктор Янукович также обсудил с Генсеком ООН Пан Ги Муном глобальные проблемы ядерной и продовольственной безопасности в мире.