По делу о взрыве памятника Сталину в Запорожье задержали 10 человек

По делу о взрыве бюста Сталина, расположенного у здания запорожского обкома Компартии, задержаны десять человек, из которых двое - жители Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Борис Петров, передает ZN.UA.

«Пиар слишком дорого обходится Запорожью», - сказал губернатор.

По его словам, существует проблема с законностью установки бюста у входа в здание обкома Компартии. В связи с этим в прошлом году городское управление архитектуры направило письмо обкому, в котором отмечалось, что в проекте здания не запланирована установка бюста.

Проблему можно было бы решить путем внесения бюста в здание обкома, что предлагалось сделать еще в июле прошлого года, отметил Петров.

Напомним, памятник Сталину был установлен в мае 2010 года на территории обкома КПУ в Запорожье. 28 декабря 2010 года неизвестные обезглавили его, а в ночь на 1 января – взорвали.