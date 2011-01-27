Януковичу не хватает помощи от ЕБРР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и заявил о необходимости его расширения. Об этом глава государства заявил сегодня в Давосе во время встречи с президентом ЕБРР Томасом МИРОУ, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума, пишет УНИАН.

«Мы довольны уровнем партнерских отношений с ЕБРР. Хотелось бы, чтобы мы и дальше продолжали программу объекта «Укрытие». Чтобы мы вместе с вами отработали сейчас возможность увеличения фонда «Укрытие», возможно, привлекши к этому новых доноров», - сказал Президент Украины.

Он отметил, что вопрос сотрудничества Украины и ЕБРР о финансировании программ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы необходимо рассмотреть во время международной конференции, которая состоится в Киеве в апреле и будет приурочена к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

«Мы видим наши отношения с ЕБРР как стратегические. И все планы, которые мы имеем по крупным инвестиционным программам, необходимо выполнить», - подчеркнул Янукович.

В свою очередь президент ЕБРР высоко оценил ход проводимых в Украине реформ, а также достигнутый в государстве уровень политической и экономической стабильности.

«Мы рассматриваем Украину как очень важного партнера и будем продолжать наши инвестиционные программы на этом направлении», - сказал Мироу.

Он также подтвердил свое личное участие в международной конференции по ядерной безопасности в апреле в Киеве и заверил, что возьмет под личный контроль вопрос ее финансирования, как было договорено с украинской стороной.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития в 2010 году уменьшил объем инвестиций в Украину на 13,3% по сравнению с 2009 годом - до $1,3 млрд (в 2009-м - $1,5 млрд).