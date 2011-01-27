Нынешняя власть плюнула в лицо милиции - НС

Возбудив уголовное дело против экс-министра внутренних дел Юрия Луценко за то, что он проводил во дворце «Украина» мероприятия по случаю Дня милиции, власть просто плюнула в лицо каждого милиционера. Об этом заявил народный депутат от НУНС Юрий Стець, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Стець заявил, что представители нынешней власти «не знают многих вещей, известных любому образованному человеку. Например, каждый менеджер знает, что такое «внутренние коммуникации». Это когда рядовой сотрудник знает и понимает, чем занимается большая компания или государственная структура, в которой он работает. Именно поэтому каждый милиционер, который за небольшую зарплату, но при каких-нибудь условиях охраняет покой простых граждан, должен чувствовать, что о нем знают и помнят. И каждый рядовой милиционер по крайней мере на свой профессиональный праздник - День милиции - хочет услышать слова благодарности от своего министра или даже Президента».

Политик заявил, что сегодня «каждый милиционер получил плевок в лицо от власти, которая возбудила против Луценко дело только за то, что он позволил себе отпраздновать День милиции. Вполне очевидно, что Луценко не положил себе эти деньги в карман, он просто хотел вспомнить тех милиционеров, кого уже нет в живых, и поблагодарить тех, кто каждый день и каждую ночь охраняют покой граждан Украины».

«Более позорного поведения и большего неуважения к гражданам Украины и к милиционерам в частности трудно было бы выдумать. Это уголовное дело не против Луценко, это уголовное дело не против милиционеров, этим фактом власть открыла уголовное дело против себя, это уголовное дело против их совести», - отметил Стець.

Напомним, 26 января в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко было возбуждено еще одно уголовное дело – за нецелевое использование средств на празднование Дня милиции во дворце «Украина».