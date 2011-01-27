Президент ЕБРР признался, что Украина ему симпатична

Европейский банк реконструкции и развития высоко оценивает достигнутый уровень политической и экономической стабильности в Украине. Об этом сегодня в Давосе во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем заявил президент ЕББР Томас Мироу, пишет УНИАН.

«Мы очень рады, когда мы видим, что удалось достичь общеполитическую и экономическую стабильность в Украине. Ранее, два года тому назад, когда говорилось о нестабильности, я очень осторожно намекал на Украину, к сожалению», - сказал президент ЕБРР.

При этом он выразил личную симпатию к Украине и отметил ее потенциал, в частности, в контексте установления в государстве политической и экономической стабильности.

Отметим, в свою очередь Виктор Янукович выразил удовлетворение уровнем стратегического сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и заявил о необходимости его расширения.