Депутаты от БЮТ и НУНС поручились за «регионала» Гриценко

Народные депутаты от НУНС Мустафа Джемилев и БЮТ Андрей Сенченко (и Сергей Велижанский написали заявления на имя судьи Центрального районного суда Симферополя, который рассматривает дело экс-спикера Верховной Рады Автономной республики Крым Анатолия Гриценко, о поручительстве за него. Об этом журналистам сообщил Мустафа Джемилев, добавив, что судья принял заявления парламентариев, пишет «РБК-Украина».

В то же время Джемилев заявил, что против Гриценко могут быть выдвинуты новые обвинения. По его словам, прокурор аргументирует это тем, что «якобы какие-то новые дела против него расследуются».

«Поэтому, дескать, держать его под стражей. Но если какие-то новые дела, то он должен суду представить, какие», - отметил депутат.

Между тем, представитель обвинения по делу экс-спикера отказался от комментариев. На вопрос журналистов о том, когда Гриценко выйдет из здания суда, он ответил: «Не скоро».

Напомним, сегодня, 27 января, проходит заседание Центрального районного суда Симферополя, на котором должна быть избрана мера пресечения для Анатолия Гриценко.