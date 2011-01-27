ГПУ возбудила дело против Тимошенко за покупку Opel

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщили «Главреду» в отделе связей со СМИ ГПУ, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины относительно превышения Тимошенко власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоз на территорию Украины специализированных медицинских автомобилей Opel Combo. Общая сумма нанесенных государству убытков составляет 67 миллионов гривен.

Отмечается, что закупленные 1000 автомобилей Opel Combo не принадлежат ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не относятся к изделиям медицинского назначения.

17 декабря 2009 года центр спецификации МЗ сделал официальный вывод, что данный автомобиль не отвечает положением национального стандарта и не приспособлен для транспортировки больных на ношах.

«С целью нецелевого использования бюджетных средств, правительство Тимошенко специальным постановлением незаконно изменило перечень медицинского оборудования автомобиля. Кроме того, правительством Тимошенко, вопреки требованиям действующего законодательства было грубо нарушено таможенное оформление данных автомобилей», - сообщили в ГПУ.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на тот факт, что стоимость Opel Combo составляет около 15 тыс. долларов США, прежнее правительство покупало их по цене более чем на 20% дороже. Также предусматривалось доукомплектовка автомобилей специальным медицинским оборудованием, хотя фактически оно ограничилось лишь пустыми пластиковыми коробками.

Как сообщили в ГПУ, ввезенные автомобили использовались в предвыборной кампании кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко путем размещения на них надписи «Программа правительства Тимошенко» и других агитационных надписей.