Тимошенко все еще надеется поехать в Брюссель

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко надеется, что Генеральная прокуратура даст ей разрешение на поездку в Брюссель по приглашению европейских политиков. Об этом она заявила журналистам перед очередным допросом в Генпрокуратуре, пишет УНИАН.

По словам Тимошенко, сегодня она получила третье приглашение от европейских политиков, в частности, от председателя Европейского парламента Ежи Бузека посетить Брюссель.

Она также отметила, что Бузек, зная, какие требования предъявляет Генпрокуратура, сразу же направил текст приглашения на украинском языке.

«Мы сегодня напишем еще одно ходатайство, и я буду рассчитывать, что все же здравый смысл вернется в стены Генеральной прокуратуры, и они подпишут разрешение на мою поездку в Брюссель», - сказала Тимошенко.

Напомним, 26 января в Генеральной прокуратуре сообщили, что лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко было отказано в поездке в Брюссель из-за представления приглашения без надлежащего оформления.