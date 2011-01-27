Тимошенко считает усиление мер безопасности установлением авторитарного режима

Усиление мер безопасности в стране в связи с якобы возможными угрозами терактов свидетельствует об установлении авторитарного режима в Украине. Об этом журналистам заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что это давно проверенная политическая технология власти, и через такие якобы террористические акты в Украине они просто пытаются запугать людей, пытаются пояснить введение в Украине диктатуры… Все это, по сути, является определенными декорациями введения жесткого авторитаризма в Украине», - сказала Тимошенко.

Напомним, по мнению экс-начальника штаба Антитеррористического центра СБУ, генерал-майора Владимира Антипенко, в Украине на сегодняшний день есть предпосылки для возникновения терроризма.