От Януковича требуют вернуть на службу гаишника, уволенного за «телячью мову»

От Президента Украины Виктора Януковича требуют восстановить на службе старшего сержанта Одесского ГАИ Александра Швеца, уволенного за неуважение к украинскому языку. Об этом идет речь в обращении к Президенту лидера Прогрессивной социалистической партии Наталии Витренко, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии.

В обращении отмечается, что «наступление на социальные права граждан Украины, проводимое нынешней властью, стремительно переходит и в наступление на гуманитарные права, на конституционное право использовать, сохранять и защищать родной для миллионов украинцев русский язык».

«Уподобляясь ярым бандеровцам, высшие государственные чины Азаров и Могилев настояли на увольнении сотрудника Одесского ГАИ Александра Швеца, который, видите ли, посмел (в Одессе!) общаться с водителем-провокатором на русском языке и не выразил своей любви к государственному языку», - заявила Витренко.

Она отмечает, что сотрудника ГАИ в нарушение его конституционных прав, поскольку согласно статье 10 (часть 3) Конституции Украины он имел полное право общаться с водителем на русском языке.

«Мы убеждены, что увольнение Александра Швеца это – политическая расправа, которая направлена на устрашение всех работников правоохранительных органов Юго-Востока с целью заставить их использовать исключительно украинский язык», - заявляют в ПСП.

Исходя из этого, в партии требуют восстановить на службе Александра Швеца.

«Мы требуем немедленно восстановить на службе старшего сержанта Одесского ГАИ Александра Швеца, принести ему извинения, а также самым суровым образом наказать всех русофобов, виновных в его незаконном увольнении, начиная с премьер-министра Азарова. Считаем, что министр внутренних дел Могилев за творимый в отношении сотрудника Одесского ГАИ Александра Швеца произвол должен быть отправлен в отставку», - говорится в обращении к Президенту.

Напомним, сегодня, 27 января Департамента ГАИ МВД Украины сообщили, что инспектор Одесского городского управления ГАИ, который продемонстрировал неуважение к государственному языку, уволен из органов внутренних дел.