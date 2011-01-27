Янукович нашел много общего у Украины и Швейцарии

У Украины и Швейцарии есть много общего. Об этом во время встречи с Федеральным президентом Швейцарии Мишлен Кальми-Рей заявил Президент Украины Виктор Янукович, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства.

«У нас есть много общего. Украина и Швейцария обе является нейтральными государствами», - отметил Янукович.

Президент отметил факт подписания 24 июня 2010 года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Европейской ассоциацией свободной торговли, в состав которой входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтеншейн.

Кроме того, он напомнил, что Швейцария является донором чернобыльского фонда «Укрытие».

«Надеюсь, все эти направления (сотрудничества) мы будем активизировать и только добавлять динамизма в наши отношения», - подчеркнул Янукович.

Президент Украины также пригласил Мишлен Кальми-Рей посетить Украину в апреле, в частности, для участия в Международной научно-практической конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего».