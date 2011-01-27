Завтра ГПУ скажет, можно ли Тимошенко ехать в Брюссель

Генеральная прокуратура Украины обещает завтра дать ответ на ходатайство лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно ее поездки в Брюссель. Об этом Тимошенко сообщила журналистам после допроса в Генпрокуратуре, пишет УНИАН.

Она сообщила, что сегодня отдала следователю очередное письмо-приглашение от президента Европарламента Ежи Бузека.

«Они обещали завтра сообщить результат. Завтра мой адвокат свяжется со следователями, и мы будем знать, перешли ли они крайний предел, или все же остаются немного чиновниками», - сказала она.

По словам Тимошенко, на завтра ее не вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру, и следующий вызов ей будет передан через адвоката.