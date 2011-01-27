Тимошенко: Вертолет Януковича стоит дороже, чем 1000 Opel Combo

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает сфабрикованным возбужденное в отношении нее уголовное дело о превышении служебных полномочий во время закупки автомобилей для «скорой помощи». Об этом она заявила сегодня журналистам после очередного допроса в Генпрокуратуре, пишет УНИАН.

Тимошенко заявила, что террор власти против оппозиции только усиливается.

«Сегодня они сфабриковали еще одно уголовное дело против меня лично за то, что я абсолютно правильно поступила, и бедным селам, которые не могли доставить врача к больному, поставила специальные машины, которые могут это сделать», - сказала Тимошенко.

Она отметила, что в целом ее правительство закупило 1 тыс. таких автомобилей для трех тысяч сел.

По ее словам, за эту тысячу машин было заплачено 12,5 млн евро, в то время как «вертолет для Януковича стоит 17 млн евро».

Лидер «Батькивщины» утверждает, что в постановлении о возбуждении уголовного дела ей инкриминируют то, что она не имела права закупать эти машины.

«Это исключительно преступная акция против меня. Она не имеет под собой никаких оснований», - сказала она.

При этом она отметила, что «это такое же уголовное дело, как и за оплату пенсий».

«Им нечего мне предъявить, нет никакого преступления, нет никакого криминала, и они просто занимаются разбоем», - сказала Тимошенко.

Она отметила, что во время сегодняшнего визита в Генпрокуратуру ей предъявили только постановление о возбуждении уголовного дела, которое «было выписано явно на скорую руку и выписано с точки зрения юриспруденции безграмотно и кондово».

Оппозиционерка утверждает, что в постановлении не указано ни состава преступления, ни субъекта, ни события преступления.

Напомним, сегодня, 27 января Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело относительно превышения экс-премер-министром Юлией Тимошенко власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоз на территорию Украины специализированных медицинских автомобилей Opel Combo.