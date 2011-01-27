ГПУ: Для ареста Тимошенко нет оснований

В Генеральной прокуратуре утверждают, что на сегодняшний день нет оснований арестовывать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

Как передает УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Александр Калифицкий.

«На сегодняшний день арестовывать оснований нет. Она приходит к следователю, общается», - сказал он.

В то же время на уточняющий вопрос, имеет ли намерение и основания Генпрокуратура возбуждать относительно экс-премьера новые уголовные дела, Калифицкий ответил: «На сегодняшний день есть два уголовных дела. Что будет дальше, не готов сказать. Следствие продолжается. Если в ходе следствия мы найдем еще какие-то нарушения, тогда будем, возможно, возбуждать».