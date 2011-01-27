ГПУ: Тимошенко завысила цену на медицинские авто на 31 млн грн

Стоимость автомобилей, закупленных в качестве медицинского оборудования правительством Юлии Тимошенко, была завышена на общую сумму 31 миллион гривен.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Александр Калифицкий, передает «Украинская правда».

Он в очередной раз рассказал о сути дела, отметив незаконность закупки по завышенной цене автомобилей, не соответствующих техническим характеристикам скорой медицинской помощи.

При этом Калифицкий продемонстрировал журналистам один из таких автомобилей во дворе Генпрокуратуры.

«В этот автомобиль не войдут носилки. Там есть два ящика, якобы для перевозки медоборудования, однако, согласно характеристикам, эти ящики используются для использования инструментов», - сказал он.

«Зато там есть пепельница, то есть если больному будет скучно ехать, он может покурить», - добавил Калифицкий.

Кроме завышенной стоимости автомобилей, по его словам, обществу «Укрмедпостач» была отсрочена уплата сбора за растаможку до конца 2010 года на общую сумму 46 миллионов гривен.

«И до сих пор эта сумма в бюджет не попала», - сказал Калифицкий.

Кроме того, по его словам, автомобили были распределены по областям без учета количественных заявок Минздрава.

В частности, «Винницкая область просила 38 автомобилей, а было предоставлено 60, Тернопольская просила 26, а получила 45, Ровенская просила 28, а получила 44, Луганская просила 53, а получила 11, Донецкая просила 100, а получила 3, Харьковская просила 63, а получила 27».

«Вопрос: по какому принципу распределялись автомобили? Что, в Донецке не такие же люди живут? Понятно, что автомобили распределялись согласно электоральным пожеланиям Тимошенко», - сказал Калифицкий.