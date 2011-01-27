Луценко назвал подлостью преследование его сына

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает подлостью преследование его сына.

Об этом он написал из СИЗО, передает «Украинская правда».

Луценко отметил, что «недооценил моральных извращенцев из Генпрокуратуры».

«Они вызвали в Генпрокуратуру моего 20-летнего сына Сашу. Ему пытаются пришить угрозы в адрес следователя во время заседания суда 20 дней назад», - написал он.

«То, что из зала звучали разные, в том числе нелицеприятные характеристики прокуроров, - факт. А как иначе? Господин Войченко должен знать: если шагаешь в ногу с нынешней властью - придется постоянно вступать в дерьмо! Но додуматься преследовать силами ГПУ именно моего сына - подлость еще та!» - добавил он.