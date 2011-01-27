Тимошенко считает, что дело против нее сфабриковано

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что новое уголовное дело против нее сфабриковано. Об этом она заявила после допроса в Генеральной прокуратуре Украины, передает РБК-Украина.

Тимошенко подчеркнула, что выдвинутые обвинения написаны наспех, с точки зрения юриспруденции являются безграмотными, а также не содержат ни субъекта преступления, ни события, ни состава преступления. «Мы будем продолжать борьбу и доводить миру, что все это политические репрессии, и там нет никакого состава преступления», - сказала Тимошенко.

Она также опровергла обвинения, о завышении цен на покупку авто «скорой помощи». По словам лидера «Батькивщины», у ГПУ есть с австрийской стороны справки-документы, свидетельствующие о том, что завышения цен не было.

Кроме этого Тимошенко сообщила, что следователи обещали завтра, 28 января, сообщить через ее адвоката, позволят ли ей уехать с рабочей поездкой в Брюссель. Она подчеркнула, что на 28 января у нее нет повестки в прокуратуру.