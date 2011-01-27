Письмо Юрия Луценко из СИЗО (Полный текст)

27 января 2011, 17:28

 

Сегодня минул месяц моего пребывания в СИЗО. Показательно, что арестовывали меня якобы за медленное чтение материалов дела. Однако, за этот месяц мне не предоставили ни одной страницы для ознакомления, не провели ни одного следственного действия по этому уголовному делу.

Собственно, такой подход меня не удивляет. От начала было ясно, что так называемое дело о водителе – не уголовное, а политическое. Об этом было ясно всем, кто был на суде, который рассматривал ходатайство Генпрокуратуры изменить мне меру пресечения с подписки на арест. Закон предусматривает для этого единственную причину – самовольное нарушение указанного следователем места пребывания. Проще говоря – побег. Что же мне, задержанному под собственным жилищем, инкриминировалось? Первое – непризнание своей вины. Второе – отказ давать показания. Эти две позиции – гарантированные Конституцией права. Поэтому, требовать ареста за использование своих конституционных прав – интересный признак времени. Но важнее была озвученная в суде третья причина – Луценко дает публичные комментарии и интервью. Как остановить эту наглость? Под арест его, в камеру Лукьяновского СИЗО! Партия сказала «Нада!» - Резницко-Печерский суд сказал «Есть!»

Так уже повелось в нынешней прокуратуре, что обычного циничного нарушения заказных дел и вопиющих нарушений законодательства в ходе следствия им мало. Хочется куража! Поэтому обвинение мне предъявили в преддверие моего дня рождения, арестовали в преддверие Нового года. Месячный юбилей пребывания в камере не мог не отметиться чем-то новеньким. Я это понял, но все же недооценил моральных извращенцев из ГПУ. Они вызвали в Генпрокуратуру моего 20-летнего сына Сашу. Ему пытаются пришить угрозы в адрес следователя во время заседания суда 20 дней назад. То, что из зала раздавались разные, в том числе неприятные характеристики прокуроров – факт. А как иначе? Господин Войченко должен был знать: если шагаешь в ногу с нынешней властью – придется постоянно вступать в дерьмо! Но додуматься преследовать силами ГПУ именно моего сына – подлость еще та!

Не забыла ГПУ и обо мне. После абсурдного «заговора с водителем» и фееричного эпизода по делу отравления Ющенко мне предъявили дело о «незаконном отмечании Дня милиции в 2008 и 2009 годах»!

Не буду разводиться о том, что 25 января я провел в ГПУ 7 часов без всяких следственных действий, 9 часов прикованный наручниками к милиционеру, без еды, воды и без права на встречу с адвокатом. Этим никого не удивишь.

Но даже в нашей стране, где заместитель генерального прокурора в перерывах между публичным пением «мурки» выпускает на волю убийц, я думаю, удивит фабула моего нового «преступления».

Итак, министр внутренних дел, который подписал План и распоряжение о проведении торжественных мероприятий к Дню милиции, «преступно запланировал» выступления Верховного главнокомандующего - Президента страны, Премьер-министра и Председателя Верховной Рады Украины, которые подбили итоги работы МВД, поставили новые задачи и наградили государственными и ведомственными наградами. Почему? Потому что, оказывается, в октябре 2008 года Постановлением КМ были ограничены праздничные мероприятия. Объяснение, что профинансированы из бюджета торжественные мероприятия при участии высших должностных лиц и международных делегаций не имеют ничего общего с бесплатным для бюджета торжественным концертом и трансляцией по телевидению – не помогли. Посчитали в убытки, нанесенные государству, даже стоимость наград и цветов вдовам погибших милиционеров, а также стоимость панихиды с ветеранами Чернобыля весной 2009 года! Как объяснить руководителям МВД России, Грузии Польши, Беларуси, Молдовы, Словакии, Румынии, что они, покладая венки к памятнику погибшим милиционерам Украины в никем не упраздненный официальный День милиции, принимая участие в рабочих международных встречах в помещении МВД, оказывается, способствовали реализации разработанного Луценко преступного плана нанесения убытков украинскому государству? Что подумает о нас мир и, в частности, Беларусь, руководитель МВД которой ради участия в официальных мероприятиях Дня украинской милиции Указом президента даже перешел из выполняющего обязанности в ранг министра внутренних дел? И главное – как объяснить этот плевок «незаконного празднования» 300 тысячам украинских милиционеров и 500 тысячам ветеранов правоохранительных органов?!

Как объяснить, что торжественное заслушивание президента, премьера и спикера – не праздничный тост, я не знаю. Зато знаю, что за этой помешанной логикой нужно привлекать к ответственности не только руководство ГПУ, СБУ, Министерства обороны, но и обоих Президентов, которые посмели без разрешения следователя Войченко праздновать на Крещатике Дни независимости Украины!

Понимаю, что моя ирония – риторическая. Есть многие объяснения – почему, но я, как министр и политик, не смог остановить Орду. Теперь – их время! Все всё понимают. Это – не уголовные дела. Это – политические расправы. Мне прямо говорят: дай показания, что приказ праздновать отдала Тимошенко и ты останешься свидетелем. Мне уже намекают, что кроме камеры смертников есть еще и общие камеры не из числа бывших стражей порядка. А у тебя же семья, неужели тебе нужно больше всех?.. Я совсем не геройствую и не рассчитываю на аплодисменты скованных страхом и разочарованием людей. Просто я знаю, что наступило время индивидуальной защиты своих принципов и той Украины, в которую мы верим. И плевал я на их уголовные дела. У меня растут два сына, которых они уже боятся!

P.S. Искренне благодарен всем, кто поддержал меня и мою семью в это время испытаний.

Юрий Луценко

27.01.2011 г.

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