Витренко и Марков поддержали «телячьего» сержанта: обещали трудоустроить

Руководство Одесской областной организации Прогрессивной социалистической партии Украины обнародовало сегодня заявление о солидарности с уволенным из органов внутренних дел Украины инспектором ГАИ Александром Швецом.

Об этом говорится в заявлении облорганизации ПСПУ, текст которого передан УНИАН.

«Одесский обком ПСПУ возмущен действиями органов МВД Украины, заявивших о дисциплинарном наказании инспектора ГАИ и его руководителя, по факту нежелания одессита говорить на украинском языке», - говорится в заявлении. «Мы считаем, что сотрудник ГАИ в Одессе был дискриминирован по языковому принципу неизвестными лицами во время несения службы», - считают в ПСПУ.

Выступило в поддержку Швеца и руководство партии «Родына». По мнению ее лидера Игоря Маркова, «может, как работник государственной службы, который находится при исполнении обязанностей, он (Швец – ред.) поступил и не очень правильно, но как гражданин, просто как человек, я его прекрасно понимаю».

Более того, отметил Марков, партия «Родына» поможет «с трудоустройством уволенному из ГАИ сержанту Щвецу».

Напомним, 22 января в Одессе инспектор ГАИ Швец при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант Швец заявил: «Не понимаю телячью мову».