Украинцы на 4 месте по жалобам в Европейский суд по правам человека

По состоянию на 1 января Украина заняла четвертое место по количеству заявлений, которые ожидают своего рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Такие данные содержатся в статистических данных Европейского суда по правам человека, передает «Украинская правда».

В частности, всего в суде ожидают рассмотрения около 139 650 заявлений, при чем более половины из них заявлены против четырех стран: России, Турции, Румынии и Украины. Так, 28,9% заявлений приходится на Россию, 10,9% - на Турцию, 8,6% - на Румынию и 7,5% - на Украину. Далее следует Италия (7,3%), Польша (4,6%), Молдавия (2,8%), Болгария, Сербия и Словения (по 2,5% на каждую из стран), 22,1% приходится на остальные страны.

В 2010 году более одной трети всех решений, вынесенных судом, касались четырех стран - членов Совета Европы: Турции (278 решений), России (217 решений), Румынии (143 решения) и Украины (109 решений). В 85% случаях решения касались нарушений этими странам Европейской конвенции прав человека.

Со времени основания Европейского суда по правам человека в 1959 году около половины всех судебных решений касались четырех стран: Турции, Италии, России и Польши.