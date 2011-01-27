Зам Гриценко уверен, что его дело - политическое: «бей своих»

Дело возбужденное в отношении бывшего главы парламента Крыма Анатолия Гриценко суто политическое.

Об этом заявил экс-вице-спикер крымского парламента Михаил Бахарев, после того, как Центральный районный суд Симферополя принял решение об аресте Гриценко на два месяца.

«Я не понимаю, за что Гриценко отправили за решетку», - заявил Бахарев.

По его мнению, никаких убедительных аргументов для содержания под стражей Гриценко нет, передает «Украинская правда».

Говоря о том, что Гриценко обвиняют в противоправном изъятии около 5 тысяч га земли у военного совхоза «Азовский», Бахарев отметил: «Я думаю, что это абсолютно надуманное дело и высосанное из пальца».

По его словам, у совхоза была необрабатываемая земля, которой он не мог пользоваться, и совхоз сам обратился к руководству Ленинского района с тем, чтобы эта земля была забрана в местные советы, поскольку сам совхоз находился в стадии банкротства.

Бахарева заявил, что при этом земля фактически продолжала оставаться в государственной собственности, и поэтому он не понял, почему Гриценко обвиняют в нанесении ущерба государству.

В тоже время, бывший вице-спикер считает, что данный уголовный процесс выгоден нынешней власти, поскольку этот процесс достигает сразу нескольких целей.

«Нынешнее руководство Украины критикуют за то, что они, дескать, преследуют оппозицию, а таким арестом Гриценко и судом над ним, власть показывает, что борьба с коррупцией деполитизирована... по принципу - бей своих, чтобы чужие боялись», - заявил он.

«А во-вторых, суд показывает, что нет таких руководителей, которые не были бы доступны для правосудия, что государственный служащий первого ранга может оказаться за решеткой, и не только представитель лагеря оппозиции, но и крупный руководитель региональной организации Партии регионов», - сказал Бахарев.