У Луценко требуют показаний на Тимошенко

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер партии «Народная самооборона» Юрий Луценко утверждает, что в Генеральной прокуратуре ему угрожают, предлагая дать показания, что Юлия Тимошенко в должности премьер-министра давала ему приказ провести торжества по случаю Дня милиции Украины в 2008-2009 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом говорится в переданном Луценко письме.

«Это – не уголовные дела. Это – политические расправы. Мне прямо говорят: дай показания, что приказ отмечать отдала Тимошенко, и ты останешься свидетелем. Мне уже намекают, что кроме камеры смертников есть еще и общие камеры не из числа бывших правоохранителей. А у тебя же семья, неужели тебе нужно больше всех?», - отмечается в письме.

Как отметил Луценко, есть много объяснений, почему он, на то время министр и политик, не смог остановить лиц, которые сегодня пришли к власти. «Теперь – их время! Все всё понимают... Я совсем не геройствую и не рассчитываю на аплодисменты скованных страхом и разочарованием людей. Просто я знаю, что наступило время индивидуальной защиты своих принципов и той Украины, в которую мы верим. И плевал я на их уголовные дела», - заявил Луценко.