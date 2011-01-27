У Львовского бронетанкового завода заберут 19 га земли: на дорогу

Под строительство дороги, которая будет соединять объездную дорогу и евростадион во Львове, будет изъято 19 га земель Львовского бронетанкового ремонтного завода.

Вместо этого Львовский городской совет должен предоставить предприятию земельные участки, необходимые для производства, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Об этом сегодня шла речь во время посещения губернатором Михаилом Цимбалюком ГП «Львовский бронетанковый ремонтный завод».

«Я имел разговор с министром обороны Украины, который побудил меня побывать на заводе. Сегодня мы затрагиваем вопрос заказов для завода по модернизации техники, в частности, заказов на экспорт через предприятие «Спецэкспорт» и эффективного использования земель завода. Речь идет об изъятии земель для нужд Евро-2012, строительства дорог, другие объекты. Речь идет о дороге, которая будет соединять объездную дорогу и стадион. Что касается заказов от Министерства обороны, то я по этому вопросу буду встречаться с министром обороны Украины. Новые заказы – это рабочие места, увеличение зарплаты», – отметил Цимбалюк.