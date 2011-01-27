ГПУ возбудила дело о нарушениях в Минобороны в 2008: министром был Ехануров

Генеральная прокуратура Украины 26 января возбудила уголовное дело по результатам ревизии, проведенной ГлавКРУ в Минобороны и Генеральном штабе ВСУ.

Согласно акту ревизии №08-21/72 от 13 декабря 2010 года, текстом которого располагает ZN.UA, обнаруженными за период 2008-2009 годов нарушениями «государству нанесен материальный ущерб на общую сумму 6 миллионов 589,02 тысячи гривен».

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело «по фактам злоупотребления военными служебными лицами Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины служебным положением в интересах третьих лиц при закупке в 2008-2009 годах за бюджетные средства услуг на выполнение опытно-конструкторских работ во время создания Единой автоматизированной системы управления ВС Украины».

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 423 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление военным служебным лицом властью или служебным положением».

Поскольку речь идет о «тяжких последствиях», то часть 2 статьи 423 УК Украины за такие деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В указанный период 2008-2009 годов пост министра обороны занимал Юрий Ехануров, пост начальника Генерального штаба — Сергей Кириченко, начальника Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба — Михаил Малярчук.

Ехануров и Кириченко в настоящее время не занимают должностей в военном ведомстве.

Малярчук в конце марта 2010 года был назначен на должность заместителя министра обороны.

Как сообщил источник в Генпрокуратуре, Малярчука уже вызывали для дачи объяснений в рамках возбужденного уголовного дела.

Эту информацию подтвердил начальник Главного управления военных прокуратур Юрий Витев: «Заместителя министра допросили по этому делу в Главном управлении военных прокуратур».