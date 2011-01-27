Шустер пригласил Тимошенко: и Герман придет

Редакция «Савик Шустер Студия» пригласила бывшего премьера Юлию Тимошенко принять участие в программе Шустер Live 28 января.

Одной из тем программы будет: будущее оппозиции и уголовные дела против оппозиционеров, передает «Украинская правда».

На программу также приглашены лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

Кроме того, приглашена замглавы Администрации Президента Анна Герман.

«Формат программы классический и не предусматривает специального формата», - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 января «Батькивщина» сообщила о том, что Тимошенко приняла декабрьское приглашение Шустера стать участником первого выпуска ток-шоу на Первом канале. Позже редакция «Шустер Live» заявила, что не приглашала Тимошенко. Тимошенко заявила, что Шустер отменил его приглашение через Герман. В свою очередь Герман уточнила, что не давила на Шустера и ей наоборот очень интересно встретиться с Тимошенко в прямом эфире.