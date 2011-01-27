Янукович не встретится в Давосе с первыми лицами

Президент Виктор Янукович в Давосе не будет проводить встречи с ведущими лидерами государств мира.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей Левочкин, передает «Украинская правда».

«В программе визита в Швейцарию встреча с руководителем ЕБРР, президентом Швейцарии и канцлером Австрии», - сказал Левочкин.

На вопрос, не означает ли отсутствие встреч с европейскими и мировыми лидерами бойкот персоны Януковича, Левочкин сказал: «Со всеми мировыми лидерами мы встретились в прошлом году».

Кроме того, по его словам, в пятницу Янукович проведет встречу с Президентом Польши Брониславом Коморовским в рамках ланч-конференции, организованной фондом Пинчука.

Швейцария - является страной хозяином, поэтому ее руководство на форуме встречается со всеми, кроме того, Швейцария - парламентская республика, где президент не играет важной роли.

Британский принц Эндрю, с которым Президент встретился в четверг, является лишь четвертым в очереди на королевский престол.

По обыкновению во время визита в Давос украинские руководители пытаются провести переговоры с европейскими лидерами.

В 2005 году тогдашний президент Виктор Ющенко встречался с президентом Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозу, канцлером Германии Герхардом Шредером, руководителем Евробанка реконструкции и развития Жаном Лемьером и гендиректором Всемирной торговой организации Супачай Панитчпакди.