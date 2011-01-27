ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о положении в Беларуси после декабрьских президентских выборов, в которой содержится резкое осуждение властей страны и призыв к «адресным» санкциям против белорусских руководителей.



В первоначальный проект резолюции в ходе обсуждения были внесены ужесточающие его поправки, - сообщает Радио Свобода. Одна из них содержит призыв ко всем странам Совета Европы воздержаться от официального признания итогов выборов в Беларуси.



ПАСЕ также призвала белорусские власти немедленно освободить всех остающихся под стражей оппозиционных политиков и активистов и расследовать действия силовых структур, жестко разогнавших демонстрацию 19 декабря.



31 января главы внешнеполитических ведомств стран ЕС рассмотрят вопрос о возможных санкциях против официального Минска.