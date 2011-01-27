Давос хотели взорвать бомбой, начиненной пиротехникой и сахаром (ФОТО)

Сегодняшний взрыв в отеле Posthotel Morosani в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум (WEF), был направлен против правительства Швейцарии, а также менеджмента швейцарской банковской группы UBS AG, который находился в гостинице на момент «теракта». Такая информация содержится в заявлении ранее неизвестной экстремистской группировки, взявшей на себя ответственность за случившееся.

Об этом сообщает «РБК Украины».

Согласно распространенным посредством Интернета материалам, взрывное устройство представляло собой «два соединенных пиротехнических изделия и сахар». При этом назначение последнего ингредиента в устройстве самодельной бомбы не объяснялось.

Между тем швейцарские власти пока воздерживаются от комментариев относительно происшедшего. В полиции лишь сообщили, что «бомба» оказалась сработавшим фейерверком, а также то, что по факту инцидента уже началось следствие, в котором задействованы специалисты международной организации «Криминалисты без границ». Другие подробности дела не сообщаются.

Сегодня в одном из отелей швейцарского Давоса произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Как стало известно, взрыв произошел около 9:00 утра по местному времени (11:00 мск). Сработало взрывное устройство малой мощности, заложенное в складском помещении гостиницы Posthotel Morosani, расположенной всего в двух километрах от центра проведения саммита. В результате были выбиты два окна отеля.