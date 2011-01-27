Пшонка назначил региональных прокуроров

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) 27 января 2011 г., по представлению прокуроров областей, своими приказами генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка назначил прокуроров регионального уровня.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ГПУ.

Пшонка своими приказами назначил: первым заместителем военного прокурора Центрального региона Украины - Вячеслава Сученка, первым заместителем военного прокурора Южного региона Украины - Владимира Петруненко, заместителем военного прокурора Южного региона Украины - начальником управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия - Евгения Парамонова, военным прокурором Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины - Ивана Крупия, военным прокурором Черниговского гарнизона Центрального региона Украины - Андрея Дмитренко, военным прокурором Луганского гарнизона Южного региона Украины - Олега Каменева, военным прокурором Николаевского гарнизона Южного региона Украины - Владимира Волика, военным прокурором Кировоградского гарнизона Южного региона Украины - Андрея Великсара, военным прокурором Криворожского гарнизона Южного региона Украины - Руслана Пашнева.

Кроме того, заместителем прокурора Днепропетровской области стал Григорий Базалев, заместителем прокурора Николаевской области назначен Сергей Погорелов, Владимир-Волынским межрайонным прокурором Волынской области - Юрий Луцик, Константиновским межрайонным прокурором Донецкой области - Андрея Шиян, Овручским межрайонным прокурором Житомирской области - Андрей Мамкут, Одесским межрайонным природоохранным прокурором Одесской области - Владимир Завадский, Ахтырским межрайонным прокурором Сумской области - Максим Мостовой, Харьковским межрайонным природоохранным прокурором Харьковской области - Тамара Кошель, Хмельницким межрайонным природоохранным прокурором Хмельницкой области - Александр Базана, Попаснянским транспортным прокурором Луганской области - Александр Онуфриенко, Черноморским транспортным прокурором Одесской области - Николай Качур, Дунайским транспортным прокурором Одесской области - Андрей Стоев, Севастопольским транспортным прокурором - Елена Диденко, Закарпатским транспортным прокурором Закарпатской области - Игорь Сехин.

Прокурором Волновахского района Донецкой области назначен Павел Винду, прокурором Бердичевского района Житомирской области - Ищук Руслан, прокурором Иршавского района Закарпатской области - Виталий Роман, прокурором Вильнянского района Запорожской области - Валентин Пряников, прокурор Лутугинского района Луганской области - Александр Ивашко, прокурором Станично-Луганского района Луганской области - Юрий Линник, прокурор Веселиновского района Николаевской области - Олег Костюк, прокурор Лохвицкого района Полтавской области - Константин Лукьяненко, прокурор Решетиловского района Полтавской области - Владимир Спиридонов, прокурором Диканского района Полтавской области - Дмитрий Таран, прокурором Полтавского района Полтавской области - Александр Жигилия, прокурором Рокитновского района Ровенской области - Николай Федорчук, прокурор Сумского района Сумской области - Евгений Здоренко, прокурором Корюковского района Черниговской области - Андрей Криворучко, прокурор города Мариуполя Донецкой области - Сергей Рeзницький, прокурор города Енакиево Донецкой области - Виктор Бойчук.



Также прокурором города Лисичанска Луганской области - Виктора Лазуренко, прокурором города Кировска Луганской области - Александра Голубова, прокурором города Каменца-Подольского Хмельницкой области - Сергея Ромася, прокурором города Черкассы Черкасской области - Владимира Гармаша, Луганским прокурором по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам Луганской области - Андрея Шрамко, прокурором Калининского района города Горловки Донецкой области - Сергея Манохина, прокурором Никитовского района города Горловки Донецкой области - Юрий Мировича, прокурором Петровского района города Донецка Донецкой области - Алексея Острового, прокурором Киевского района города Донецка Донецкой области - Андрея Терещенко, прокурором Ильичевского района города Мариуполя Донецкой области - Георгия Козуба, прокурором Октябрьского района города Луганска Луганской области - Сергея Попова, прокурором Ленинского района города Луганска Луганской области - Анатолия Дворника, прокурором Корабельного района города Николаева Николаевской области - Сергей Соловья , прокурором Ленинского района города Полтавы Полтавской области - Анатолия Ковальчука.