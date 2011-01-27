В День траура Владимир Путин «травил» анекдоты

Премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума совета по развитию местного самоуправления в четверг сообщил, что в ближайшее время будет утвержден перечень из 80 массовых госуслуг, которые будут предоставляться по принципу «одного окна», и рассказал анекдот на эту тему.

В качестве примера чиновнического произвола и бюрократии в России премьер Путин вспомнил анекдот из советского прошлого, - сообщает «Газета.ру».

«Приходит шпион на Лубянку и говорит: хочу сдаться. Там его спрашивают: вы шпион какой страны? Американский? Тогда в пятую комнату. Там спрашивают: вы американские шпион, а оружие есть? Если есть, то в седьмую комнату. В седьмой спрашивают:, а у вас средства спецсвязи есть? Если есть, тогда в 20-ю. А в 20-й спросили:, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать», — рассказал Путин.