Брижит Бардо не будет баллотироваться в президенты Франции

Французская актриса и общественный деятель Брижит Бардо сообщила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся во Франции в 2012 году.

«В настоящее время Брижит Бардо не намерена принимать личного участия в кампании по подготовке к выборам», – указывается в заявлении партии «Франция в действии», входящей в блок «Независимый экологический альянс» (АЕИ).

Как сообщает «Газета.ру», в октябре 2010 года актриса направила письмо президенту Франции Никола Саркози. В выдержанном в весьма критических выражениях послании Бардо подчеркивала, что намерена изучить предложение АЕИ о выдвижении своей кандидатуры на выборах. Недовольство Бардо было вызвано прежде всего тем, что власти Франции не приняли закона о гуманной процедуре забоя животных, на необходимость которого она указывает в течение уже нескольких лет.

Неожиданное заявление Бардо о возможности участия в борьбе за президентское кресло вызвало разногласия внутри блока АЕИ, в котором руководители ряда группировок не поддержали данной инициативы.