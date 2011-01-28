Данилишин обещает обнародовать факты коррупции в правительствах Януковича

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии, утверждает, что в правительствах Виктора Януковича 2003-2004 и 2006-2007 годов также имели место нарушения в сфере тендерных закупок и обещает в скором времени обнародовать эти факты.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«События, которые сейчас происходят в Украине, связанные, в первую очередь, с преследованием министров Юлии Тимошенко – и Луценко, и Филипчука, и Данилишина, и Корнейчука – носят явно выраженный политический характер. Никаких сомнений в этом быть не может. Если наша нынешняя власть хочет быть бескомпромиссной и проводить борьбу со злоупотреблениями, пусть начинает с себя. В период правительств 2003-2004 годов, 2006-2007 годов мало ли было нарушений? Не было нарушений, связанных с закупками? Можно привести не один пример, я думаю, что я приведу в ближайшее время все данные, которые у меня есть», - заявил Данилишин.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в августе 2010 года возбудила дело против Данилишина по фактам нарушений при проведении тендерных закупок у одного участника.

Интервью читайте скоро на «Главреде».