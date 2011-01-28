США введут санкции против Белоруссии

США намерены ввести новые санкции против Белоруссии - в связи с преследованиями там активистов оппозиции после декабрьских президентских выборов. Об этом на слушаниях в Сенате сообщил помощник госсекретаря США Филип Гордон.

По его словам, санкции включат в себя запрет для американских компаний и граждан на ведение бизнеса с белорусским концерном «Белнефтехим», расширение списка белорусских чиновников, которым запрещен въезд в США, и ряд дополнительных финансовых ограничений, сообщает Радио свобода.

Планируется также увеличить на 3 миллиона долларов объем финансовой поддержки белорусским неправительственным организациям.