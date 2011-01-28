В правительстве Туниса произошли изменения

В составе временного правительства Туниса произошли изменения, сообщает Lenta.ru.

О перестановках в правительстве сообщил премьер-министр Мохаммед Ганнучи, выступая по местному телевидению. В частности, речь шла о назначении новых людей на посты министра обороны, министра иностранных дел и министра внутренних дел страны.

Изменения в составе временного правительства стали ответом на непрекращающиеся демонстрации, участники которых требуют отстранения от власти приближенных бывшего президента страны Зин эль-Абидина Бен Али.

Всего в кабинете министров было произведено 12 перестановок. Только трое из новых министров были когда-то связаны с партией Конституционное демократическое объединение, которую возглавлял бежавший из страны президент Бен Али.