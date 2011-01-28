Луценко начал знакомиться с материалами дела

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко начал знакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Луценко Игорь Фомин.

Как пишет «Сегодня», Фомин отметил, что в четверг Луценко был доставлен в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, где ему были предоставлены для общего ознакомления 48 томов трех возбужденных против него уголовных дел, которые ранее Генпрокуратура объединила в одно производство.

По словам адвоката экс-министра, он вместе с Луценко пересмотрел материалы дела лишь в целом, и они приступят к детальному изучению во время следующего визита в Генпрокуратуру.

Вместе с тем Фомин, в виду большого объема материалов уголовного дела, затруднился спрогнозировать, сколько времени понадобится для того, чтобы завершить ознакомление с ним.

Напомним, Генпрокуратура объединила в одно производство все три уголовных дела, возбужденные против Юрия Луценко.