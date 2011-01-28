В БЮТ ждут, что Азаров накажет Костусева

В парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» считают, что лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров должен наказать своего однопартийца, мэра Одессы Алексея Костусева за пренебрежение к украинскому языку. Об этом говорится в заявлении фракции.

Как передает УНИАН, во фракции считают «вполне справедливым наказание для старшего сержанта Швеца, который был уволен из рядов ГАИ Одессы за надругательство над государственным языком». «Поэтому теперь мы ожидаем, какую же меру наказания изберет лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров по отношению к своему однопартийцу, мэру Одессы господину Костусеву», - отмечается в заявлении.

Во фракции напомнили, что Костусев, вопреки Конституции и закону Украины «О государственной службе», «фактически запретил употреблять и использовать украинский язык в работе и делопроизводстве городской власти Одессы». В то же время реакции прокуратуры, а также высших должностных лиц государства на этот кричащий и общеизвестный факт, до сих пор не было, добавили в «БЮТ-Батькивщине».

В связи с этим «БЮТ-Батькивщина» призвала власть быть последовательной и бороться не только с последствиями пренебрежения к украинскому языку государственными служащими низшего звена, но и с первопричинами этого, а именно - «личным примером, который подают своим подчиненным такие «украинофобы», как Костусев».

Напомним, ранее одесский инспектор ГАИ, которого обвинили в неуважительном отношении к украинскому языку, был уволен из органов внутренних дел.