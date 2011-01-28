Данилишин: Главное задание власти – не допустить Тимошенко к выборам

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии,считает, что целью политических преследований оппозиции является недопуск Юлии Тимошенко и БЮТ к следующим парламентским выборам.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Думаю, что имеет место стремление сегодняшней власти уничтожить именно ту оппозицию, которая имеет реальную перспективу в Украине. Мне очень больно наблюдать с территории страны, где я сейчас нахожусь, когда на День Соборности наши оппозиционные лидеры говорят об объединении, а каждый празднует отдельно. Как в пословице: где два украинца - там три гетмана. Поэтому главная задача власти - не допустить Тимошенко и блок, который она возглавляет, к предстоящим парламентским выборам», - сказал Данилишин.

Интервью читайте скоро на «Главреде».