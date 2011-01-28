Данилишин: Тимошенко может объединить оппозицию

Получивший в Чехии политическое убежище экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может объединить оппозицию. Об этом он заявил в эфире Радио свобода.

В частности, Данилишин отметил: «Я вижу на ближайший период такое политическое будущее Юлии Тимошенко и, на мой взгляд, еще Анатолия Гриценко.

Первая - это Юлия Тимошенко - человек, который способен объединить политическую оппозицию и способен быть лидером этой оппозиции, человек, который имеет довольно трезвую форму мышления и трезво может выражать свои мысли по отношению к определенным аспектам».

При этом экс-министр выразил мнение, что оппозиция будет иметь значения только тогда, когда она будет отражать стремления большей части населения. «Состоялись президентские выборы. Фактически разница между кандидатами была довольно небольшая, было 3% во втором туре между Януковичем и Юлией Тимошенко. Есть два лидера, которые фактически отражают стремление большей части населения», - сказал Данилишин.

«В данном случае, я думаю, что если представители оппозиции хотят видеть себя движением, объединением, которое хочет иметь политическую перспективу, надо преодолеть свои политические амбиции. Не может быть гетманов на пустом месте или отдельных гетманов в своем отдельном доме, даже в своей комнате. Надо преодолеть свои амбиции», - подытожил экс-министр.