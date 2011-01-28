Данилишин: В Украине существует система «кумовского» правосудия

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии, утверждает, что в Украине нет возможности обеспечить справедливое расследование и защиту интересов в судах.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Анализ состояния дел в Украине, анализ политического развития нашего государства, обвинения, которые звучат сейчас в отношении меня как министра предыдущего правительства, убедили меня в том, что в Украине мне не будет обеспечена справедливая защита. И тогда были поданы соответствующие документы в министерство внутренних дел Чешской республики, обращения к ряду международных организаций, которые доказали, что в Украине действительно происходит нарушение прав и свобод граждан, в том числе возможности проведения справедливого расследования и защиты интересов в судах Украины», - заявил Данилишин.

По словам экс-министра, поиск политического убежища был его собственной идеей. «Это было персонально моей идеей. Я очень переживал, принимая такое решение. После того, как украинская власть фактически сдала меня чешской полиции, мое доверие к действующей власти и системе «кумовского» правосудия был потеряно», - сказал он.

Данилишин добавил, что никогда не скрывался от украинских правоохранителей.

«Я никогда не прятался, как сейчас власть пытается это показать. Не убегал из Украины в одних штанах и с одной тапочкой, как это кое-кто делал в 2005 году, убегая в Россию после Оранжевой революции. Я выехал из Украины под своей фамилией, официально на территорию Германии. Под своей фамилией я находился в Баден-Бадене и Бад-Кризбахе, нигде не прятался. Затем, по предварительной договоренности с правоохранительными органами Украины, я прибыл на территорию Чешской Республики для того, чтобы дать показания по своему делу. Как потом это дело показало, эти показания никому не нужны, и возбужденные против меня уголовные дела в большей степени носят политический характер», - заявил экс-министр.

Интервью читайте скоро на «Главреде».