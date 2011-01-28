Кабмин уволил своих представителей в ряде органов

Кабинет министров Украины освободил от выполнения обязанностей представителя правительства в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации Николая Билоблоцкого. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Также, в соответствие с распоряжением правительства, от выполнения обязанностей постоянного представителя Кабинета министров в Конституционном Суде в связи с переходом на другую работу освобожден Владимир Вознюк.

Кроме того, с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины в связи с переходом на другую работу уволен Иван Ткаленко.