Данилишин верит, что Тимошенко сможет стать президентом

Экс-министр экономики Богдан Данилишин, недавно получивший политическое убежище в Чехии, считает, что Юлия Тимошенко является самым перспективным оппозиционным политиком в Украине и имеет перспективы стать президентом страны.

Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«В настоящее время я работаю с Юлией Владимировной и считаю ее наиболее перспективным политиком оппозиционного направления в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы политические партии только декларировали свою оппозиционность, а в действительности ничего реального за тем не имели. Единственной политической силой, которая в настоящее время доказала свою оппозиционность, является Блок Юлии Тимошенко и наша партия «Батькивщина», - считает Данилишин.

«Думаю, что у Юлии Владимировны есть все перспективы для того, чтобы стать одним из руководителей нашего государства в будущем, в частности Президентом», - добавил Данилишин.

Интервью читайте на «Главреде».