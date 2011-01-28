Для привлечения инвестиций Украине нужно побороть коррупцию - эксперт

Для привлечения иностранных инвестиций Украине нужны реформы, а реформы, в свою очередь, которые проведены в коррупционном поле, приводят к противоположному результату.

Об этом «5 каналу»заявил президент Центра экономического развития Александр Пасхавер комментируя тезисы, с которыми поехала украинская делегация во главе с Президентом в Давос.

«Проблема не в наших возможностях, возможности у нас очень разнообразны, в том числе и в производстве продовольствия. Проблема заключается в том, что без соответствующих реформ, эти возможности не реализованы», - сказал Пасхавер.

«Поэтому вопрос не в наших возможностях, а в том, как их сделать реальностью, а это в свою очередь упирается в то - сможем ли мы побороть коррупцию. Потому что все реформы, если они в коррупционном поле проводиться, они приводят к противоположному результату. Инвесторы делом реагируют только на реальные изменения», - от метил эксперт.

«Коррупция - это главное препятствие для нашей страны», - подчеркнул экономист.